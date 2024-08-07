Память о героях ВОВ не стереть — Молдова отметит 80-летие освобождения от фашизма

Молдавский народ проявил себя героически во время Великой Отечественной войны. За годы фашистской оккупации наш народ подвергся таким зверствам, каких еще не видела история XX века — уничтожение сотен тысяч мирных жителей, среди которых свыше 300 тысяч евреев и 112 тысяч ромов, искалеченные судьбы людей, разрушенные семьи, осиротевшие дети. Видимо, поэтому долгожданное освобождение всей территории Молдавской ССР стало глотком свежего воздуха для народа республики.