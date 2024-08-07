Память о героях ВОВ не стереть — Молдова отметит 80-летие освобождения от фашизма

Молдавский народ проявил себя героически во время Великой Отечественной войны. За годы фашистской оккупации наш народ подвергся таким зверствам, каких еще не видела история XX века — уничтожение сотен тысяч мирных жителей, среди которых свыше 300 тысяч евреев и 112 тысяч ромов, искалеченные судьбы людей, разрушенные семьи, осиротевшие дети. Видимо, поэтому долгожданное освобождение всей территории Молдавской ССР стало глотком свежего воздуха для народа республики.
Восьмидесятую годовщину освобождения от фашизма Молдова отметит 24 августа текущего года.
Эхо той войны доносится до жителей республики и сегодня: ежегодно поисковики находят в земле неразорвавшиеся снаряды.
Как и раньше, в стране проводится акция «Вахта Памяти», в рамках которых поисковики и гражданские активисты реставрируют и благоустраивают воинские памятники и обелиски, продолжают работы по идентификации и захоронению останков советских воинов, проводят культурно-просветительские мероприятия.
Как страна готовится к юбилею освобождения от фашизма? Как сохранять память о героях Великой Отечественной и передавать ее грядущим поколениям?
Об этом в программе «Экспертиза» говорим с главой Национального координационного комитета «Победа», председателем Координационного совета российских соотечественников в РМ Алексеем Петровичем.