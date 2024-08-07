Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.
Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре — ноябре 2024 года
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа подписал указ № 312 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.