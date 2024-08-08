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Международный форум «Армия» в 2024 году: передовые военные разработки

Вся информация о Международном военно-техническом форуме «Армия» в 2024 году: даты проведения, расписание выставок и мероприятий. Рассказываем, как добраться до места проведения и сколько стоят билеты, в проекте Новости Mail.

Международный военно-технический форум «Армия» является значимым событием в сфере обороны и безопасности, собирая участников со всего мира для обсуждения новых технологий и инноваций. В 2024 году Форум пройдет с 12 по 14 августа. Это событие служит платформой для демонстрации передовых образцов вооружения, обмена опытом и заключения договоров в военно-техническом сотрудничестве.

Преимущество военного форума «Армия» заключается в масштабности и разнообразии представленных экспозиций, научно-деловой программе и демонстрационных показах. Военный форум стал одним из крупнейших мировых мероприятий в области оборонной промышленности, ежегодно привлекая внимание сотен иностранных делегаций и тысяч участников из различных оборонных отраслей.

Девушка на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Девушка на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".Источник: РИА "Новости"

Общая информация о форуме «Армия»

Форум предлагает обширную программу, которая включает выставочные экспозиции, научные мероприятия и демонстрационные показы. Организатором выступает Министерство обороны Российской Федерации, которое обеспечивает высокое качество организации и проведения мероприятия. Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ начиная с 2015 года.

Организатор
Министерство обороны Российской Федерации
Российские и иностранные участники
Около 1 500
Количество экспонатов
28 000+        
Общая площадь экспозиции
41 500 м² (в павильонах), 120 000 м² (на улице)
Место проведения
Конгрессно-выставочный центр «Патриот», Одинцовский район, Московская область
Даты проведения
12-14 августа 2024 года

Когда пройдет форум «Армия»

Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа. Изначально Форум планировалось провести с 12 по 18 августа. Это сокращение срока обусловлено оптимизацией программы для более эффективного представления экспонатов и рабочего процесса участников. Форум пройдет в несколько этапов: первый день традиционно закрытый. С 13 по 14 августа состоятся дни работы специалистов, доступные по бизнес-билетам. На официальном сайте форума «Армия-2024» вы можете ознакомиться с расписанием научно-деловой программы.

Минобороны России заявило, что форум «Армия» 2024 пройдет без массового посещения публики. Основной темой мероприятия станет обсуждение специальной военной операции.

«Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция. Таким образом, по обновленной концепции форум организуется как сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений», — заявили в ведомстве.

Место проведения форума «Армия»

Форум традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», расположенном в Московской области, Одинцовском районе. Центр включает закрытые павильоны, уличные площадки и военный полигон Алабино, создавая идеальные условия для проведения масштабного мероприятия. Мероприятия на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также в военных округах проводиться не будут. В 2024 году форум «Армия» продлится не семь дней, как обычно, а три дня — с 12 по 14 августа.

Какие страны примут участие в форуме «Армия»

В 2024 году международный военный форум «Армия» вновь станет центральной площадкой для встречи представителей оборонной отрасли со всего мира. Форум «Армия» уже зарекомендовал себя как значимое событие, способствующее укреплению международного сотрудничества в области обороны. В форуме «Армия» 2024 собираются принять участие 110 официальных делегаций военных и компаний из зарубежных стран, а также запланировано проведение 191 встречи в формате двусторонних переговоров с представителями иностранных государств.

Примечательно, что на форуме «Армия» 2023 принимали участие 83 зарубежные компании, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Национальные экспозиции представили шесть государств:

  • Белоруссия;
  • Вьетнам;
  • Индия;
  • Иран;
  • Китай;
  • Пакистан.

Министерство обороны Российской Федерации подписало контракты на сумму свыше 400 млрд руб. Форум «Армия» продолжает развиваться, привлекая все больше участников и укрепляя связи между странами.

Выставочные композиции форума «Армия»

В 2024 году в основных тематических разделах выставки будут представлены не только традиционные виды оружия и техники, но и новейшие разработки в области искусственного интеллекта, беспилотных систем и телекоммуникационных технологий. На выставке будут разделы, посвященные:

  • инновациям и современным видам вооружения;
  • информационным и телекоммуникационным технологиям;
  • средствам индивидуальной и коллективной защиты;
  • медицинскому обеспечению Вооруженных сил;
  • средствам связи и автоматизированным системам управления войсками.

Демонстрационная программа форума «Армия»

Демонстрационная программа Форума включает несколько кластеров, каждый из которых представляет различные аспекты оборонной техники и вооружений.

Сухопутный демонстрационный кластер

В этом кластере будут продемонстрированы различные виды бронетехники, артиллерийские установки, системы ПВО и другие виды сухопутного вооружения. Участники смогут увидеть реальную работу техники в условиях, приближенных к боевым.

Авиационный демонстрационный кластер

Здесь посетители смогут увидеть в действии новейшие военные самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты и системы ПВО. Пилотажные группы проведения впечатляющие воздушные маневры.

Водный демонстрационный кластер

В водном кластере будут продемонстрированы новейшие корабли и подводные лодки, системы морской обороны и спасательные средства. Демонстрации состоятся на воде, что позволит увидеть технику в действии.

Научно-деловая программа форума «Армия»

Научно-деловая программа также включает несколько значимых мероприятий, каждое из которых представит актуальные темы и инновации в оборонной отрасли.

  1. Конгресс «Диверсификация ОПК». Форум будет рассматривать адаптацию оборонно-промышленного комплекса к современным экономическим условиям и внедрение новых технологий в гражданские сектора.

  2. Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта». Данный конгресс будет посвящен обсуждению значимых инноваций в области искусственного интеллекта и их применения в стратегическом военном планировании.

  3. Конгресс «Беспилотные системы». Конгресс изучит текущие достижения в области беспилотных систем, включая БПЛА, роботизированные комплексы и автономные транспортные средства.

  4. III Международный антифашистский конгресс. Этот конгресс направлен на противодействие идеологиям экстремизма, фашизма и терроризма, обсуждая меры по укреплению международной безопасности.

Образцы техники на экспозиционной площадке Международного форума "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Образцы техники на экспозиционной площадке Международного форума "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".Источник: РИА "Новости"

Стоимость билетов на военно-технический форум «Армия»

Билеты на форум «Армия-2024» можно приобрести заранее. Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории. Цены начинаются от 1200 рублей.

Продажа билетов на форум «Армия-2024» началась. Вход на территорию возможен только по паспорту в указанные в билете даты и время. Все посетители обязаны пройти досмотр на входе в целях безопасности.

Основные цели и задачи международного форума «Армия» в 2024 году

С момента своего основания международный форум «Армия» превратился в одну из ведущих международных площадок для демонстрации военной техники, сыграв значимую роль в укреплении сотрудничества в сфере оборонных технологий между странами. Каждый год он привлекает представителей оборонной промышленности из различных уголков мира, предоставляя возможность заключения выгодных контрактов.

Форум «Армия» 2024 ставит перед собой несколько ключевых целей:

  1. Продвижение новых образцов вооружения и техники.
  2. Укрепление военно-технического сотрудничества между странами.
  3. Привлечение молодых специалистов и разработчиков в оборонную отрасль.
  4. Обмен опытом и знаниями между участниками.
  5. Заключение международных договоров и соглашений.
  6. Демонстрация передовых технологий и инноваций.

Что нужно запомнить о международном форуме «Армия»

Это все, что необходимо знать о Международном военно-техническом форуме «Армия» 2024:

  • международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа.
  • место проведения: конгрессно-выставочный центр «Патриот», Московская область.
  • организатор: Министерство обороны Российской Федерации.
  • участники: ~1500 российских и иностранных организаций.
  • выставочные композиции включают инновации в вооружении, средства связи, защитные комплексы и многое другое.
  • демонстрационная программа состоит из сухопутного, авиационного и водного кластеров.
  • научно-деловая программа представлена несколькими конгрессами, посвященными ключевым темам в оборонной сфере.
  • билеты на форум «Армия-2024» доступны для покупки заранее, стоимость зависит от категории.

Не упустите возможность окунуться в мир передовых технологий и вооружения, обменяться опытом с профессионалами со всего мира и стать частью одного из крупнейших событий в сфере обороны.

Нина Лютикова