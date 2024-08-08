Международный форум «Армия» в 2024 году: передовые военные разработки

«Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция. Таким образом, по обновленной концепции форум организуется как сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений», — заявили в ведомстве.