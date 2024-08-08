Международный форум «Армия» в 2024 году: передовые военные разработки

Международный военно-технический форум «Армия» является значимым событием в сфере обороны и безопасности, собирая участников со всего мира для обсуждения новых технологий и инноваций. В 2024 году Форум пройдет с 12 по 14 августа. Это событие служит платформой для демонстрации передовых образцов вооружения, обмена опытом и заключения договоров в военно-техническом сотрудничестве.
Преимущество военного форума «Армия» заключается в масштабности и разнообразии представленных экспозиций, научно-деловой программе и демонстрационных показах. Военный форум стал одним из крупнейших мировых мероприятий в области оборонной промышленности, ежегодно привлекая внимание сотен иностранных делегаций и тысяч участников из различных оборонных отраслей.
Общая информация о форуме «Армия»
Форум предлагает обширную программу, которая включает выставочные экспозиции, научные мероприятия и демонстрационные показы. Организатором выступает Министерство обороны Российской Федерации, которое обеспечивает высокое качество организации и проведения мероприятия. Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ начиная с 2015 года.
|Организатор
|Министерство обороны Российской Федерации
|Российские и иностранные участники
|Около 1 500
|Количество экспонатов
|28 000+
|Общая площадь экспозиции
|41 500 м² (в павильонах), 120 000 м² (на улице)
|Место проведения
|Даты проведения
|12-14 августа 2024 года
Когда пройдет форум «Армия»
Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа. Изначально Форум планировалось провести с 12 по 18 августа. Это сокращение срока обусловлено оптимизацией программы для более эффективного представления экспонатов и рабочего процесса участников. Форум пройдет в несколько этапов: первый день традиционно закрытый. С 13 по 14 августа состоятся дни работы специалистов, доступные по бизнес-билетам. На официальном сайте форума «Армия-2024» вы можете ознакомиться с расписанием научно-деловой программы.
Минобороны России заявило, что форум «Армия» 2024 пройдет без массового посещения публики. Основной темой мероприятия станет обсуждение специальной военной операции.
«Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция. Таким образом, по обновленной концепции форум организуется как сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений», — заявили в ведомстве.
Место проведения форума «Армия»
Форум традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», расположенном в Московской области, Одинцовском районе. Центр включает закрытые павильоны, уличные площадки и военный полигон Алабино, создавая идеальные условия для проведения масштабного мероприятия. Мероприятия на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также в военных округах проводиться не будут. В 2024 году форум «Армия» продлится не семь дней, как обычно, а три дня — с 12 по 14 августа.
Какие страны примут участие в форуме «Армия»
В 2024 году международный военный форум «Армия» вновь станет центральной площадкой для встречи представителей оборонной отрасли со всего мира. Форум «Армия» уже зарекомендовал себя как значимое событие, способствующее укреплению международного сотрудничества в области обороны. В форуме «Армия» 2024 собираются принять участие 110 официальных делегаций военных и компаний из зарубежных стран, а также запланировано проведение 191 встречи в формате двусторонних переговоров с представителями иностранных государств.
Примечательно, что на форуме «Армия» 2023 принимали участие 83 зарубежные компании, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Национальные экспозиции представили шесть государств:
- Белоруссия;
- Вьетнам;
- Индия;
- Иран;
- Китай;
- Пакистан.
Министерство обороны Российской Федерации подписало контракты на сумму свыше 400 млрд руб. Форум «Армия» продолжает развиваться, привлекая все больше участников и укрепляя связи между странами.
Выставочные композиции форума «Армия»
В 2024 году в основных тематических разделах выставки будут представлены не только традиционные виды оружия и техники, но и новейшие разработки в области искусственного интеллекта, беспилотных систем и телекоммуникационных технологий. На выставке будут разделы, посвященные:
- инновациям и современным видам вооружения;
- информационным и телекоммуникационным технологиям;
- средствам индивидуальной и коллективной защиты;
- медицинскому обеспечению Вооруженных сил;
- средствам связи и автоматизированным системам управления войсками.
Демонстрационная программа форума «Армия»
Демонстрационная программа Форума включает несколько кластеров, каждый из которых представляет различные аспекты оборонной техники и вооружений.
Сухопутный демонстрационный кластер
В этом кластере будут продемонстрированы различные виды бронетехники, артиллерийские установки, системы ПВО и другие виды сухопутного вооружения. Участники смогут увидеть реальную работу техники в условиях, приближенных к боевым.
Авиационный демонстрационный кластер
Здесь посетители смогут увидеть в действии новейшие военные самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты и системы ПВО. Пилотажные группы проведения впечатляющие воздушные маневры.
Водный демонстрационный кластер
В водном кластере будут продемонстрированы новейшие корабли и подводные лодки, системы морской обороны и спасательные средства. Демонстрации состоятся на воде, что позволит увидеть технику в действии.
Научно-деловая программа форума «Армия»
Научно-деловая программа также включает несколько значимых мероприятий, каждое из которых представит актуальные темы и инновации в оборонной отрасли.
Конгресс «Диверсификация ОПК». Форум будет рассматривать адаптацию оборонно-промышленного комплекса к современным экономическим условиям и внедрение новых технологий в гражданские сектора.
Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта». Данный конгресс будет посвящен обсуждению значимых инноваций в области искусственного интеллекта и их применения в стратегическом военном планировании.
Конгресс «Беспилотные системы». Конгресс изучит текущие достижения в области беспилотных систем, включая БПЛА, роботизированные комплексы и автономные транспортные средства.
III Международный антифашистский конгресс. Этот конгресс направлен на противодействие идеологиям экстремизма, фашизма и терроризма, обсуждая меры по укреплению международной безопасности.
Стоимость билетов на военно-технический форум «Армия»
Билеты на форум «Армия-2024» можно приобрести заранее. Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории. Цены начинаются от 1200 рублей.
Продажа билетов на форум «Армия-2024» началась. Вход на территорию возможен только по паспорту в указанные в билете даты и время. Все посетители обязаны пройти досмотр на входе в целях безопасности.
Основные цели и задачи международного форума «Армия» в 2024 году
С момента своего основания международный форум «Армия» превратился в одну из ведущих международных площадок для демонстрации военной техники, сыграв значимую роль в укреплении сотрудничества в сфере оборонных технологий между странами. Каждый год он привлекает представителей оборонной промышленности из различных уголков мира, предоставляя возможность заключения выгодных контрактов.
Форум «Армия» 2024 ставит перед собой несколько ключевых целей:
- Продвижение новых образцов вооружения и техники.
- Укрепление военно-технического сотрудничества между странами.
- Привлечение молодых специалистов и разработчиков в оборонную отрасль.
- Обмен опытом и знаниями между участниками.
- Заключение международных договоров и соглашений.
- Демонстрация передовых технологий и инноваций.
Что нужно запомнить о международном форуме «Армия»
Это все, что необходимо знать о Международном военно-техническом форуме «Армия» 2024:
- международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа.
- место проведения: конгрессно-выставочный центр «Патриот», Московская область.
- организатор: Министерство обороны Российской Федерации.
- участники: ~1500 российских и иностранных организаций.
- выставочные композиции включают инновации в вооружении, средства связи, защитные комплексы и многое другое.
- демонстрационная программа состоит из сухопутного, авиационного и водного кластеров.
- научно-деловая программа представлена несколькими конгрессами, посвященными ключевым темам в оборонной сфере.
- билеты на форум «Армия-2024» доступны для покупки заранее, стоимость зависит от категории.
Не упустите возможность окунуться в мир передовых технологий и вооружения, обменяться опытом с профессионалами со всего мира и стать частью одного из крупнейших событий в сфере обороны.
Нина Лютикова