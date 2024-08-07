Министр финансов Силуанов рассказал Путину о поездке в Крым на мотоцикле

Отвечая в ходе совещания с президентом на его вопрос о поездке Силуанов заметил, что ежегодно самостоятельно оценивает изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях.
«От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», — сказал он министр.
В этот же день министр транспорта России Роман Старовойт также на совещании с президентом отметил, что безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей, а водители с пониманием относятся к досмотрам.
По словам министра, до 2,8 млн пассажиров планируется перевезти по железным дорогам в Крым в летний период, в целом на юг России — 11,5 млн.
За 7 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 62,9 млн человек, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил министр.