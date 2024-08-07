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Министр финансов Силуанов рассказал Путину о поездке в Крым на мотоцикле

Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 7 августа, рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о поездке в Крым на мотоцикле. Глава ведомства указал на улучшение качества местных дорог.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая в ходе совещания с президентом на его вопрос о поездке Силуанов заметил, что ежегодно самостоятельно оценивает изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях.

«От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», — сказал он министр.

В этот же день министр транспорта России Роман Старовойт также на совещании с президентом отметил, что безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей, а водители с пониманием относятся к досмотрам.

По словам министра, до 2,8 млн пассажиров планируется перевезти по железным дорогам в Крым в летний период, в целом на юг России — 11,5 млн.

За 7 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 62,9 млн человек, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил министр.

Путин Владимир