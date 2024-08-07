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На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

«Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — сказал эксперт.

Как отметил Меркурис, с точки зрения Киева было бы большой ошибкой считать, что агрессивные военные действия против Москвы усилят переговорные позиции Украины в случае возможного дипломатического урегулирования. Такие самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.