Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую область

По их мнению, операция украинских сил может быть попыткой отвлечь российские войска от других мест боевых действий и тем самым ослабив там давление. Генерал-майор австралийской армии в отставке, старший научный сотрудник по военным исследования Института Лоуи в Сиднее Мик Райан считает, что также мотив может быть политическим. «Правительство Украины хочет изменить динамику и стратегический подход и руководит такой операцией», — сказал он в комментарии FT.