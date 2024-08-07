В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флаги

С 1 августа 2024 года в Нигерии продолжаются волнения, протестующие требуют от властей предпринять решительные меры в связи с голодом, ускорившейся инфляцией и ростом цен. Президент Тинубу призвал протестующих к диалогу, чтобы положить конец «кровопролитию и насилию». Он выступил 4 августа и пообещал нормализовать обстановку в экономике. Однако демонстранты не сочли его доводы убедительными и заявили о решимости продолжать борьбу.