«Беспроигрышный вариант». В США сделали неожиданное заявление об F-16

По ее словам, США очень хитрым образом избавились от устаревшей техники.
«Для США это операция по утилизации. Таким образом мы избавились от наших старых самолетов, при этом позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих устаревающих самолетов. Так что это беспроигрышный вариант для американцев, но не для Украины», — считает Квятковски.
Эксперт также заявила, что использование F-16 не приведет к существенным успехам, и в ближайшем будущем эти истребители либо будут сбиты, либо придут в негодность.
«Это всего лишь цели, и многие из них будут неподвижными целями, потому что их не собьют в небе — по ним ударят там, где они будут располагаться. Или они просто сломаются, и их будет невозможно починить», — подытожила Квятковски.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая «небольшая» партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.