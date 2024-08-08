Приведет ли к беспорядкам возвращение лидера сепаратистов в Каталонию

Санчес и ранее заключал сделки со сторонниками независимости Каталонии. Прошлогодние парламентские выборы обернулись провалом для PSOE — социалисты получили второе место с 31,7% (122 места в 350-местном конгрессе), в то время как пришедшая первой консервативная Народная партия (PP) набрала 33% (136 мест). Сформировать правительство PSOE смогла только после того, как пообещала Junts и ERC провести закон об амнистии «для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии», распространяющейся на лиц, осужденных за попытку провести референдум 2017 года, а также за организацию неофициального опроса по отделению от Испании в 2014 году. В итоге Санчес был вновь избран премьер-министром Испании; закон об амнистии был одобрен в марте этого года.