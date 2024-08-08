Минтруда предлагает белорусам раз в год доплачивать взносы на будущую пенсию

«Так, по истечению календарного года Фондом в проактивном режиме будет рассчитана сумма взносов на пенсионное страхование, доплата которой позволит плательщику налога на профессиональный доход сформировать “полный” страховой стаж», — говорится в разъяснении Минтруда. «Полный» имеется в виду стаж в один год, а не, например, в полгода иди даже в несколько месяцев.