Минтруда предлагает белорусам раз в год доплачивать взносы на будущую пенсию

Министерством труда и социальной защиты Беларуси на рассмотрение в парламент направлен проект закона об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.
Нововведений там немало и одно из них — возможность белорусам, плательщикам налога на профдоход, докупить стаж для будущей пенсии, доплатив взносы в ФСЗН.
«Так, по истечению календарного года Фондом в проактивном режиме будет рассчитана сумма взносов на пенсионное страхование, доплата которой позволит плательщику налога на профессиональный доход сформировать “полный” страховой стаж», — говорится в разъяснении Минтруда. «Полный» имеется в виду стаж в один год, а не, например, в полгода иди даже в несколько месяцев.
ФСЗН для каждого посчитает разницу между минимальной суммой уплаты взносов в бюджет фонда на пенсионное страхование для формирования полного страхового стажа и фактически уплаченной суммой. Доплачивать или нет — решение принимает сам человек.
Для понимания, Минтруда приводит конкретный пример. Человек платит налог на профдоход с 1 января 2024 года. Его доход за год — 20 тысяч рублей, в ФСЗН в качестве взносов поступило 1200 рублей.
Для зачета полного года страхового стажа необходима сумма взносов не менее 29% от 12 минимальных зарплат — 2178,48 рублей. Чтобы сформировался год стажа в 2024 году, такому человеку предложат доплатить 978,48 рублей.