Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.
В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил ранее, что решение связано с «попытками несоблюдения санкций» и «перевозки запрещенных товаров».
В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.