Дорогая моя столица

Наконец, у трех кандидатов обнаружились иностранные финансовые инструменты. Так, самозанятый кандидат от «Справедливой России — За правду» Михаил Андросов (округ № 5) признался, что владеет акциями и депозитарными расписками нескольких зарубежных компаний, включая Bank of America и Deutsche Bank Trust Company Americas. Акции иностранных эмитентов задекларировали также коммунисты Кирилл Охапкин (45-й округ) и Анастасия Роткова (7-й округ). Как объяснил «Ъ» член Мосгоризбиркома от КПРФ Николай Геращенко, речь идет об иностранных активах, которыми партийцы располагали на момент выдвижения. Закон этого не запрещает, а лишь требует избавиться от таких бумаг до регистрации в качестве кандидата, что и было сделано: все подтверждающие документы в избирком уже представлены, заверил господин Геращенко.