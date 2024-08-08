Дорогая моя столица

По состоянию на 7 августа на сайте Мосгоризбиркома размещены сведения от почти всех окружных избирательных комиссий (не представлены данные только по округам № 3, 5, 37 и 39). Напомним, что принятый в прошлом году закон разрешил депутатам и чиновникам не публиковать сведения о доходах и расходах, поэтому предвыборные декларации остаются для общественности чуть ли не единственным способом «заглянуть в кошелек» будущих народных избранников.
Самым богатым кандидатом в Мосгордуму оказался директор по правовым и финансовым вопросам «Малти-Системс Текнолоджи» Александр Ищенко, выдвинутый от КПРФ в 43-м округе. В 2023 году он заработал почти 269 млн руб., а в качестве источников дохода указал зарплату, а также доходы от предпринимательской деятельности и от ценных бумаг, хотя акций и долей в управляющих кампаниях кандидат не задекларировал. На счетах коммуниста в общей сложности 2,8 млн руб.
На втором месте — индивидуальный предприниматель Иван Ситников («Новые люди», округ № 27) с доходом 236,8 млн руб. и еще 2,7 млн на счетах. На третьем — призер Олимпиады по фигурному катанию, а ныне телеведущая Ирина Слуцкая, выдвинутая «Единой Россией» по 42-му округу. Она получила доход в 126,3 млн руб., еще 78,9 млн накопила на банковских счетах, имеет три квартиры в Москве, участок с домом (672 кв. м) в Подмосковье и инвестиционный пай на 43 млн руб.
В ЛДПР самым богатым кандидатом оказался Всеволод Воронин (округ № 40), который в 2023 году заработал 122,7 млн руб., но в банке держит всего 6 тыс. руб. А замыкает первую пятерку руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Максим Руднев (округ № 22), задекларировавший 102 млн руб. (в качестве источников указаны партия, МГИМО и Мосгордума), два участка в Московской области, три квартиры в Москве и в Рязанской области и 149 тыс. на счетах.
Из других заметных кандидатов стоит отметить кандидата от «Новых людей» Елену Лисовскую (округ № 38). Известный блогер и автоэксперт («Лиса Рулит») отчиталась о доходе в 66 млн руб., четырех земельных участках в Подмосковье, двух домах (один на 950 кв. м) и автомобиле Mercedes G500 2019 года.
Кстати, хозяином самого дорогого автопарка следует признать зампреда партии «Новые люди» Александра Даванкова (округ № 44): при доходах в 55,5 млн руб. он оказался владельцем мотоцикла BMV R850R (2003), автомобилей Mercedes S450 4 и MATIC Maybach. Кандидат от «Единой России» Александр Лиханов (округ № 27) зарекомендовал себя любителем советской автоклассики: наряду с трехлетним внедорожником Lexus 450D он задекларировал ВАЗ-21061, сошедший с конвейера в 1990 году. А самые обширные земельные владения принадлежат кандидату от ЛДПР Анне Севастьяновой (округ № 43): при доходе всего в 219 тыс. руб. она задекларировала 31 участок в Калужской области общей площадью 438 тыс. кв. м.
Наконец, у трех кандидатов обнаружились иностранные финансовые инструменты. Так, самозанятый кандидат от «Справедливой России — За правду» Михаил Андросов (округ № 5) признался, что владеет акциями и депозитарными расписками нескольких зарубежных компаний, включая Bank of America и Deutsche Bank Trust Company Americas. Акции иностранных эмитентов задекларировали также коммунисты Кирилл Охапкин (45-й округ) и Анастасия Роткова (7-й округ). Как объяснил «Ъ» член Мосгоризбиркома от КПРФ Николай Геращенко, речь идет об иностранных активах, которыми партийцы располагали на момент выдвижения. Закон этого не запрещает, а лишь требует избавиться от таких бумаг до регистрации в качестве кандидата, что и было сделано: все подтверждающие документы в избирком уже представлены, заверил господин Геращенко.
А вот иностранную недвижимость задекларировала только двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева (выдвинута «Единой Россией» по округу № 2). Согласно декларации, у нее в совместной собственности квартира и машино-место в Словакии.
О самых низких среди выдвиженцев «Единой России» доходах неожиданно отчиталась директор Московского зоопарка Светлана Акулова (43-й округ), в чьей декларации значится смешная сумма в 1383 ₽ А второе место снизу в списке единороссов занимает муниципальный депутат Екатерина Раззакова (34-й округ), сообщившая о заработке в 1,6 млн руб. Интересно, что противостоят этим кандидатам вполне ресурсные конкуренты: соответственно вышеупомянутый коммунист Александр Ищенко и либерал-демократ Андрей Нестеренко (доход в 15,9 млн руб.). Весьма скромным оказался и доход действующего депутата Мосгордумы, кандидата от КПРФ по 20-му округу Леонида Зюганова: в прошлом году он заработал в столичном парламенте всего 880 тыс. руб., следует из декларации.