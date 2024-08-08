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Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

ООН, 8 авг — РИА Новости. Москва требует от ООН немедленно и решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в российском постпредстве при всемирной организации в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

Ранее заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости ранение Поддубного, отмечал, что в ООН обеспокоены приведшей к нему атакой и надеются на скорое выздоровление военкора.

«Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — указывает постпредство РФ.

«Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» — задались вопросам в миссии РФ.

Ведущий телеканала «Россия 24» ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.

ООН