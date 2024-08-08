Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на журналиста ВГТРК

«Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы», — указывает постпредство РФ.