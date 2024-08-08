Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области

Реакция Соединенных Штатов на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории РФ воистину возмутительны», — говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По его словам, от чиновников в США снова не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии.
Украинские действия — очевидная террористическая акция, подчеркнул Антонов. При этом, отметил он, никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ, заявил посол.
Антонов выразил уверенность в том, что провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Но, как бы ни стремились в Киеве остановить российские войска, они будут планомерно двигаться вперед, освобождая российские земли.
Границы России — священны, никто из террористов не уйдет от возмездия, подчеркнул дипломат.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя атаку диверсионной группы ВСУ на Курскую область, заявил, что США не усматривают каких-либо нарушений в действиях Киева.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон направил Киеву запрос, чтобы «получше понимать ситуацию».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента Джо Байдена на происходящее в Курской области, заявила, что США намерены узнать у ВСУ о целях их действий. Она также утверждает, что Вашингтон ничего не знал о планах Киева.