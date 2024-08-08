Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента Джо Байдена на происходящее в Курской области, заявила, что США намерены узнать у ВСУ о целях их действий. Она также утверждает, что Вашингтон ничего не знал о планах Киева.