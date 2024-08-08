Белый дом: США свяжутся с ВСУ, чтобы узнать о целях их вылазки в Курскую область

Вашингтонская администрация планирует связаться с ВСУ, чтобы выяснить, каковы цели их атаки на Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
Представители СМИ задали ей вопрос о том, каково отношение президента США Джо Байдена к происходящему в Курской области.
По словам Жан-Пьер, в Белом доме видели сообщения об этом. «Мы обратимся к украинским вооруженным силам, чтобы получить больше информации об их целях», — цитирует ее ТАСС.
За подробностями секретарь посоветовала обратиться к украинской стороне, чтобы «она сама говорила о своих военных операциях». При этом Жан-Пьер заверила, что администрация США не была осведомлена заранее о вылазке ВСУ.
Ее также спросили, может ли применение американских вооружений в боевых действиях в Курской области привести к эскалации. На это секретарь ответила, что не намерена обсуждать гипотетические вопросы.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон направил Киеву запрос по ситуации в Курской области. По его словам, это было сделано, чтобы «получше понимать ситуацию».
Напомним, рано утром шестого августа границу Курской области атаковали не менее тысячи украинских военных. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, они перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района.
Российские военные остановили продвижение украинских подразделений вглубь территории РФ. Потери ВСУ составили 315 человек (не менее 100 убитыми и 215 ранеными) и 54 единицы техники.