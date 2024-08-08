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Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране в случае поражения республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом глава Белого дома заявил во время интервью телеканалу CBS News.

Журналист поинтересовался у главы государства, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года, когда в США должна состояться инаугурация нового главы государства.

«Если Трамп победит, то нет, я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — цитирует РИА Новости ответ Байдена.

Напомним, выборы президента США состоятся в этом году пятого ноября. От Республиканской партии на пост президента выдвинут Дональд Трамп. Демократическую партию должен был представлять Байден, однако он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп выразил мнение, что победа Харрис на выборах президента США приведет к крупным войнам на Ближнем Востоке, а может быть, и к третьей мировой войне.