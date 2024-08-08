Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

По утверждению следователей во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом, отпрыск американского лидера получал от иностранных фирм и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста.
«Власти представят доказательство того, что ответчик (Хантер Байден — ред.) и деловой партнер 1 получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», — указано в документе, поданном американскими прокурорами.
Как удалось выяснить прокуратуре, Хантер Байден работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находился под уголовным преследованием у себя в стране и стремился «оспорить предъявленные ему обвинения во взятке».
«Доказательства того, что ответчик согласился сделать и сделал для Г. П. (Габриэля Поповичу — ред.), показывают состояние ума и намерения ответчика… Это также служит доказательством того, что действия ответчика не отражают кого-то с ограниченной дееспособностью, учитывая, что он согласился совершить попытку оказать влияние на государственную политику США и получить миллионы долларов», — добавили прокуроры.
В июне конгресс США обратился в министерство юстиции страны с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена.
Надзорный комитет, юридический и комитет по путям и средствам палаты представителей США в настоящее время проводят расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Законодатели изучают показания свидетелей и документы, которые могут доказать торговлю влиянием и коррупционные связи американского президента и членов его семьи.
Как установили конгрессмены, с 2014 года, когда Байден являлся вице-президентом, его семья получила свыше 35 миллионов долларов, однако обоснованных законных подтверждений, за что были выплачены эти деньги, так и не удалось установить.