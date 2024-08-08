Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

«Доказательства того, что ответчик согласился сделать и сделал для Г. П. (Габриэля Поповичу — ред.), показывают состояние ума и намерения ответчика… Это также служит доказательством того, что действия ответчика не отражают кого-то с ограниченной дееспособностью, учитывая, что он согласился совершить попытку оказать влияние на государственную политику США и получить миллионы долларов», — добавили прокуроры.