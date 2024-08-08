В Приморье контрактникам увеличили единовременные выплаты

Скорректирован Порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Приморского края отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением частичной мобилизации.
Единовременная выплата в 800 000 ₽ будет предоставляться гражданам, поступившим через военные комиссариаты Приморского края, пункты отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Восточного военного округа г. Владивостока и г. Уссурийска; заключившим контракт военнослужащего и назначенным на воинские должности в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, начиная с 1 августа 2024 года.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 556-пп можно в «Приморской газете» № 59 (2201) на странице 11.
Единовременную выплату в 100 000 ₽ получат граждане, заключившие контракт военнослужащего и назначенным на воинские должности в воинские части, не принимающие участие в специальной военной операции, начиная с 1 августа 2024 года.