В Приморье контрактникам увеличили единовременные выплаты

Скорректирован Порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Приморского края отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением частичной мобилизации.



Единовременная выплата в 800 000 ₽ будет предоставляться гражданам, поступившим через военные комиссариаты Приморского края, пункты отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Восточного военного округа г. Владивостока и г. Уссурийска; заключившим контракт военнослужащего и назначенным на воинские должности в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, начиная с 1 августа 2024 года.