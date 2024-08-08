Михаил Котюков встретился с семьями бойцов СВО в Абанском районе

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с семьями участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Встречу с семьями участников СВО глава региона провёл в ходе поездки в Абанский район. Вместе с губернатором на вопросы жен и родителей бойцов ответили министр соцполитики края Ирина Пастухова руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Красноярском крае Алексей Немков.
Родственники бойцов рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются. В частности, часть проблем касается помощи по хозяйству, например, обеспечением твердым топливом на зиму.
Мамы маленьких детей интересовались возможностями использования маткапитала, льготами награждённых бойцов. Прозвучали обращения частного характера, например, по компенсации ЖКХ.
Михаил Котюков взял на контроль обращения родственников участников СВО и дал поручения органам власти края.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с Героем России Олегом Ликонцевым.