Михаил Котюков встретился с семьями бойцов СВО в Абанском районе

Встречу с семьями участников СВО глава региона провёл в ходе поездки в Абанский район. Вместе с губернатором на вопросы жен и родителей бойцов ответили министр соцполитики края Ирина Пастухова руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Красноярском крае Алексей Немков.