Новосибирский военком об отказах в контракте на СВО: здоровье превыше всего

По его словам, основным препятствием для заключения контракта становится состояние здоровья. Для участия в спецоперации требуется высокая физическая подготовка, а значит, медицинская комиссия особое внимание уделяет наличию заболеваний сердечно-сосудистой системы и социально значимых болезней, которые могут представлять опасность для других военнослужащих.