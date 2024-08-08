Новосибирский военком об отказах в контракте на СВО: здоровье превыше всего

В Новосибирске военный комиссариат, заботясь о безопасности будущих бойцов, отказывается заключать контракты с гражданами, не соответствующими требованиям службы. Об этом в эфире «Вести Новосибирск» рассказал военком области Евгений Кудрявцев.
По его словам, основным препятствием для заключения контракта становится состояние здоровья. Для участия в спецоперации требуется высокая физическая подготовка, а значит, медицинская комиссия особое внимание уделяет наличию заболеваний сердечно-сосудистой системы и социально значимых болезней, которые могут представлять опасность для других военнослужащих.
Кроме того, военком подчеркнул важность учета возрастного фактора. Для граждан до 60 лет подбираются востребованные в зоне СВО специальности, позволяющие им максимально эффективно использовать свои навыки.
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