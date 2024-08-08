В США заявили, что не обязаны выступать в роли защитника Европы

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
«Когда администрация (вице-президента США Камалы — ред.) Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии? … Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону», — заявил Вэнс.
Вэнс отметил, что в случае победы на выборах он и кандидат в президенты США Дональд Трамп сохранят дружбу США с Европой, но потребуют от европейских стран «самодостаточности» как в военном потенциале, так и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.