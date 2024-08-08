В США заявили, что не обязаны выступать в роли защитника Европы

«Когда администрация (вице-президента США Камалы — ред.) Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии? … Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону», — заявил Вэнс.