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СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины — до Одессы, Харькова, Николаева, Киева и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев.

По его мнению, в этом вопросе «не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха».

«И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу», — уверен зампред Совбеза.

Кроме того, он пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших — тщательно продуманное возмездие.

Медведев Дмитрий