Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США

Иран может отказаться от проведения массированной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
Администрация американского президента Джо Байдена в последние дни вела работу по дипломатическим каналам, стараясь привлечь союзников на Ближнем Востоке к тому, чтобы подтолкнуть Тегеран пересмотреть решение об атаке на Израиль, сказали изданию собеседники. Те, в свою очередь, предупредили Иран, что массированный удар усилит напряженность в регионе и может привести к прямой конфронтации между двумя странами, отметили высокопоставленные чиновники.
Кроме того, американские власти прямо призывали Иран пересмотреть решение о возможном ответе на гибель Хании, поскольку его смерть стала результатом тайной операции, а не масштабной атаки. Также американская сторона указала, что в результате атаки не погиб ни один иранский гражданин. По словам чиновников, Тегеран стал все больше склоняться к позиции Вашингтона.
США больше не ожидают, что Иран обязательно нанесет удар по Израилю, отметили собеседники Politico. Вместе с тем чиновники подчеркнули, что все еще ждут от Тегерана определенной реакции на смерть Хании.
В то же время поддерживаемая Ираном ливанская «Хезболла» скорее всего нанесет удар по Израилю независимо от позиции Тегерана, сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными.
Группировка рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшие дни, уточнили собеседники телеканала. «Хезболла», в отличие от Ирана, может начать действовать практически без предупреждения, учитывая соседство Ливана с Израилем, отметил один из источников.
По мнению нескольких чиновников, позиции Ирана и «Хезболлы» относительно возможной атаки совпадают не полностью. Координации действий между ними может не быть, допустил один из источников.
Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании.
О готовности присоединиться к удару также заявили йеменские хуситы.
Накануне Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что получило от властей Ирана рекомендации временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве республики из-за «учений». По информации ведомства, ограничения будут действовать несколько часов в том числе 8 августа.