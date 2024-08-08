Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США

Кроме того, американские власти прямо призывали Иран пересмотреть решение о возможном ответе на гибель Хании, поскольку его смерть стала результатом тайной операции, а не масштабной атаки. Также американская сторона указала, что в результате атаки не погиб ни один иранский гражданин. По словам чиновников, Тегеран стал все больше склоняться к позиции Вашингтона.