Депутаты Башкирии направили в правительство РФ проект о штрафах за курение в школах

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что до 60% учащихся старших классов курят. В целом 35% подростков и детей России становятся постоянными курильщиками. Примерно 56% курильщиков первый опыт курения получили именно в школе.
Спикер парламента отметил, что в законодательстве нет четко прописанного запрета курения на территории общеобразовательных организаций.
«В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве квалифицирующего признака указаны лишь детские площадки, — отметил спикер парламента республики. — Мы предлагаем дополнить КоАПП РФ, указав территории и помещения школ и детских садов в качестве мест, где запрещено курение, а также назначать административный штраф в размере от 2000 до 3000 рублей».
Константин Толкачев также добавил, что, если нарушитель достиг возраста привлечения к ответственности, стоит не просто налагать штраф, но и сообщать об этом коллективу — на классном часе, на собрании. По его словам, это послужит профилактической мерой и укрепит дисциплину.