Депутаты Башкирии направили в правительство РФ проект о штрафах за курение в школах

Константин Толкачев также добавил, что, если нарушитель достиг возраста привлечения к ответственности, стоит не просто налагать штраф, но и сообщать об этом коллективу — на классном часе, на собрании. По его словам, это послужит профилактической мерой и укрепит дисциплину.