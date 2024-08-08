Военная операция на Украине, день 897-й

8:10 В Курской области дрон попал в машину военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. В курский регион он приехал специально, чтобы вести репортажи об украинской атаке на приграничье. Все, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».