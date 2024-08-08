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Военная операция на Украине, день 897-й

ВС РФ в Курской области уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley, бронемашину «Казак» и другую бронетехнику. Правительство поручило соседним с Курской областью регионам создавать пункты размещения, сообщает РБК. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести экстерриториальный характер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:31 Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщил телеканала «Россия-24».

8:27 Первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения, сообщает РБК со ссылкой на информацию из Минпромторга РФ.

8:25.

8:21 Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который получил ранение в результате атаки дрона в Курской области, отправят на лечение в московскую клинику, сообщил телеканал «Вести».

8:19 Украина заранее не уведомила США о своих намерениях вторгнуться в Курскую область, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, неуведомление других стран является нормой для тактических операций.

8:16 Российские военные барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили в Курской области американскую боевую машину пехоты Bradley, бронемашину «Казак» и другую бронетехнику, сообщили в Минобороны РФ.

8:12 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти до Харькова, Киева, Одессы и дальше.

8:10 В Курской области дрон попал в машину военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. В курский регион он приехал специально, чтобы вести репортажи об украинской атаке на приграничье. Все, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

8:07 Средства ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и 2 — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

8:03 Два человека получили ранения в результате ударов ВСУ по селу Ясные Зори Белгородского района, сообщил Гладков.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 897-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.