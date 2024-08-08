Центризбирком установил лимит финансовой поддержки кандидатам в президенты

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Общий лимит финансовой поддержки, которую избиратели могут оказать кандидатам в президенты Молдовы, составит 498 тысяч 610 леев (около 30 тысяч долларов).
Решение было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на заседании в среду.
«Потолок финансовых средств, которые могут быть переведены на банковский счет “Предназначено для инициативной группы” для поддержки кандидата на пост президента Республики Молдова на выборах 20 октября 2024 года, составит 498610,29 лея», — уточнили в Центризбиркоме.
Замглавы ЦИК Павел Постикэ разъяснил, что сумма складывается из учета 25 тысяч подписей, необходимых для поддержки кандидата на пост президента, общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, а также доходов государственного бюджета на 2024 год, которые утверждены в размере 65,83 миллиарда леев.
«Общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, на 7 августа составляет 3 300 701. После расчета деления коэффициент составляет 19,94 лея. Таким образом, умножая коэффициент 19,94 (1, 05 доллара) на максимальное количество, получается общий лимит средств, который может быть переведен на счет инициативной группы в размере 498 610 леев и 29 банов», — заявил Постикэ.
Выборы президента Молдовы и еврореферендум назначены на 20 октября. До настоящего времени о своем намерении вступить в президентскую гонку объявили 15 кандидатов: Майя Санду, Александр Стояногло, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка, Василий Боля, Октавиан Цыку.