Центризбирком установил лимит финансовой поддержки кандидатам в президенты

Замглавы ЦИК Павел Постикэ разъяснил, что сумма складывается из учета 25 тысяч подписей, необходимых для поддержки кандидата на пост президента, общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, а также доходов государственного бюджета на 2024 год, которые утверждены в размере 65,83 миллиарда леев.