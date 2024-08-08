Захарова обвинила Запад в разрушении связей Южного Кавказа с Россией

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне. Позже Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».