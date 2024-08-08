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Касым-Жомарт Токаев встретил Шавката Мирзиёева в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Акорда

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Напомним, президент Узбекистана прибыл в Астану вчера. Касым-Жомарт Токаев лично встретил его в столичном аэропорту.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Шавкат Мирзиеев