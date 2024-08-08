СМИ: С-400 могут интегрировать в турецкий «Железный купол»

По итогам заседания исполкома турецкого оборонпрома, которое состоялось 6 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber, стало известно, что в Турции создается многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта.

«ЗРК С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша национальная система, мы можем подключить к ней и С-400», — приводит издание высказывания аналитика по вопросам обороны и безопасности Турана Огуза.