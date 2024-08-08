СМИ: С-400 могут интегрировать в турецкий «Железный купол»

По итогам заседания исполкома турецкого оборонпрома, которое состоялось 6 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber, стало известно, что в Турции создается многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта.
Власти Турции ранее сообщали, что в «Железный купол» будут включены комплексы различного назначения отечественных разработок. По данным портала SavunmaSanayiST, специализирующегося на проблематике ВПК, турецкая система ПВО создается компанией Aselsan. Уже начаты тестовые испытания системы, в которую будут интегрированы в том числе такие комплексы ПВО, как Korkut, Hisar-A, Siper.
Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.