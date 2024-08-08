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Военные самолеты сняли в небе над Астаной на видео

Военные самолеты были замечены в небе над Астаной — их сняли на видео. В Службе госохраны прокомментировали кадры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: t.me/chinovnik_kz

Кадры опубликовали в Telegram-канале «Чиновник».

«В небе Астаны замечены два самолета фронтовой авиации, выполняющих задачу по обеспечению безопасности воздушного пространства над столицей», — написал автор.

В пресс-службе СГО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что это связано с обеспечением безопасности в связи с проведением общественно-политических мероприятий.

«Входит в общий комплекс по обеспечению безопасности», — добавили в СГО.

Также в ведомстве напомнили о том, что в связи с проведением общественно-политических мероприятий, в период с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

Напомним, ранее в ведомстве предупреждали, что в эти дни ограничения будут действовать преимущественно в районах «Есиль» (Южная объездная дорога, пр. Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, ул. Достык, Керей — Жанибек хандар), «Нура» (пр. Туран, Ұлы Дала) и «Алматы» (пр. Тәуелсіздік, ул. Ж. Нажимеденова, К. Аманжолова).

Отметим, что в настоящий момент в Астане с официальным визитом находится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту своего коллегу. Визит запланирован на 7—8 августа. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Кроме того, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9—10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида.