Военные самолеты сняли в небе над Астаной на видео

Кадры опубликовали в Telegram-канале «Чиновник».
«В небе Астаны замечены два самолета фронтовой авиации, выполняющих задачу по обеспечению безопасности воздушного пространства над столицей», — написал автор.
В пресс-службе СГО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что это связано с обеспечением безопасности в связи с проведением общественно-политических мероприятий.
«Входит в общий комплекс по обеспечению безопасности», — добавили в СГО.
Также в ведомстве напомнили о том, что в связи с проведением общественно-политических мероприятий, в период с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.
Напомним, ранее в ведомстве предупреждали, что в эти дни ограничения будут действовать преимущественно в районах «Есиль» (Южная объездная дорога, пр. Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, ул. Достык, Керей — Жанибек хандар), «Нура» (пр. Туран, Ұлы Дала) и «Алматы» (пр. Тәуелсіздік, ул. Ж. Нажимеденова, К. Аманжолова).
Отметим, что в настоящий момент в Астане с официальным визитом находится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту своего коллегу. Визит запланирован на
Кроме того, по приглашению Касым-Жомарта Токаева