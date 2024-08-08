Напомним, что режим повышенной готовности был введен 21 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями и ливнями, а также вероятным повышением уровня воды в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, и на малых реках Южного Прибайкалья. В настоящее время гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась.
В Приангарье с 8 августа сняли режим повышенной готовности
Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева снят режим повышенной готовности, который был введен на территориях западных и южных районов области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.