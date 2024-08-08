В Приангарье с 8 августа сняли режим повышенной готовности

Напомним, что режим повышенной готовности был введен 21 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями и ливнями, а также вероятным повышением уровня воды в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, и на малых реках Южного Прибайкалья. В настоящее время гидрометеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась.