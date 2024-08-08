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«Это революция». СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.

Источник: © РИА Новости

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — приводит журналистка слова политика.

Как указала обозреватель, Польша планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине.

Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.