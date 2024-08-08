Один нерешенный вопрос по границе с Казахстаном обсудили в Кремле

«Алтай, Горный Алтай, в этом году, действительно, показывает выдающиеся результаты, в том числе и благодаря тому, что “Манжерок” запущен. С другой стороны, на территории Алтайского края есть “Бирюзовая Катунь” — особая экономическая зона. Там вводится много объектов. Сейчас идет развитие аэропорта. Это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Сам по себе Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавилось комфорта, и пошел взрывной рост», — говорит министр Решетников.