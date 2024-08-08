После паводков бизнесу компенсировали ущерб на 7,9 млрд тенге

Новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья на сегодня получили 4769 семей. В регионах ведется строительство 2568 новых домов, из которых по 470 объектам полностью завершены работы и вручены ключи жильцам. В Северо-Казахстанской области сданы 285 построенных домов, Костанайской — 57, Западно-Казахстанской — 80 домов, Актюбинской — 43 и в Павлодарской области — 5.