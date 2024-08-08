После паводков бизнесу компенсировали ущерб на 7,9 млрд тенге

Региональные комиссии рассмотрели и одобрили 455 заявок от малого и среднего бизнеса, пострадавшего от паводков. Сумма компенсации составила 7,9 млрд тенге, сообщает primeminister.kz.
Новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья на сегодня получили 4769 семей. В регионах ведется строительство 2568 новых домов, из которых по 470 объектам полностью завершены работы и вручены ключи жильцам. В Северо-Казахстанской области сданы 285 построенных домов, Костанайской — 57, Западно-Казахстанской — 80 домов, Актюбинской — 43 и в Павлодарской области — 5.
Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. Соответствующие выплаты на ремонт и восстановление получили 8 853 семьи на общую сумму 49,3 млрд тенге.
34 216 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12,6 млрд тенге. Также для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществляются дополнительные выплаты до 150 МРП. На сегодня такую помощь получили 21 869 семей на 9,9 млрд тенге.
Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.