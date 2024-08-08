Мэр Сочи заявил о готовности помочь жителям Курской области после атаки ВСУ

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал атаки ВСУ на Курскую область и выразил свои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Слова поддержки глава курорта написал в своем телеграм-канале.
«Бесчеловечные атаки по мирному населению в приграничных регионах России со стороны киевского режима, к сожалению, продолжаются. Выражаю соболезнования и искреннюю поддержку родственникам погибших и пострадавших в Курской области. Сочи с вами!», — написал он.
Прошунин также заявил о готовности Сочи помочь в столь непростой момент курянам.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования жителям Курской области. Также на Кубани прошли акции в поддержку курян.