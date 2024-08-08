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Мэр Сочи заявил о готовности помочь жителям Курской области после атаки ВСУ

Андрей Прошунин прокомментировал атаки ВСУ на Курскою область.

Источник: администрация Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал атаки ВСУ на Курскую область и выразил свои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Слова поддержки глава курорта написал в своем телеграм-канале.

«Бесчеловечные атаки по мирному населению в приграничных регионах России со стороны киевского режима, к сожалению, продолжаются. Выражаю соболезнования и искреннюю поддержку родственникам погибших и пострадавших в Курской области. Сочи с вами!», — написал он.

Прошунин также заявил о готовности Сочи помочь в столь непростой момент курянам.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования жителям Курской области. Также на Кубани прошли акции в поддержку курян.