Мэр Сочи заявил о готовности помочь жителям Курской области после атаки ВСУ

«Бесчеловечные атаки по мирному населению в приграничных регионах России со стороны киевского режима, к сожалению, продолжаются. Выражаю соболезнования и искреннюю поддержку родственникам погибших и пострадавших в Курской области. Сочи с вами!», — написал он.