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Аксенов принял отставку министра транспорта Крыма Лукашенко

Ранее чиновник написал заявление по собственному желанию.

Источник: пресс-служба Минтранса Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Николая Лукашенко. Об этом говорится в указе руководителя региона.

Как сообщалось ранее, Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов отметил, что такое решение было принято в рамках плановой ротации кадров. По его словам, это нужно для того, чтобы повысить эффективности работы органов исполнительной власти.

Позднее глава Крыма принял отставку руководителя Минтранса. Чиновника освободят от должности в понедельник, 12 августа.