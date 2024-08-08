Аксенов принял отставку министра транспорта Крыма Лукашенко

Как сообщалось ранее, Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов отметил, что такое решение было принято в рамках плановой ротации кадров. По его словам, это нужно для того, чтобы повысить эффективности работы органов исполнительной власти.