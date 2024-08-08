Совмин усовершенствовал условия оплаты труда руководителей коммерческих организаций

Так, расчет коэффициента соотношения средней зарплаты руководителя управляющей компании и средней зарплаты работников холдинга производится ежемесячно нарастающим итогом с начала отчетного года. При назначении руководителя управляющей компании на должность служащего либо принятии решения об уменьшении руководителю коэффициента соотношения расчет его фактического значения производится нарастающим итогом начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором заключен либо изменен контракт.



При принятии решения об увеличении руководителю коэффициента соотношения расчет его фактического значения производится нарастающим итогом с начала отчетного года исходя из нового размера коэффициента соотношения.



Фактическое значение коэффициента соотношения рассчитывается на основе данных участников холдинга о фонде заработной платы работников списочного состава и среднесписочной численности работников, полученных на 12-е число месяца, следующего за отчетным периодом, или на день начисления зарплаты руководителю управляющей компании, когда начисление и выплата производятся до указанной даты, и в дальнейшем не пересчитывается. Если 12-е число приходится на субботу, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, сроком формирования данных является следующий за ними рабочий день.



При расчете коэффициента соотношения средняя зарплата работников холдинга рассчитывается суммарно по управляющей компании и всем остальным участникам холдинга, за исключением их обособленных подразделений, находящихся за пределами Беларуси, и организаций со средней численностью работников до 16 человек, а также организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников 16−100 человек.



При расчете коэффициента фонд заработной платы руководителя управляющей компании исключается из фонда заработной платы работников, а среднесписочная численность руководителя принимается за единицу. В фонде заработной платы руководителя управляющей компании не учитываются ряд выплат и ежегодное единовременное вознаграждение за выполнение ключевых показателей эффективности работы холдинга. Размеры оплаты труда руководителя определяются в пределах установленного коэффициента соотношения.



Вносимые корректировки не касаются руководителей управляющих компаний холдингов с участием государства.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.