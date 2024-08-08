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Государство призывает бизнес вложиться в пансионаты для престарелых

Власти заинтересованы, чтобы бизнес оказывал социальные услуги по проживанию престарелых и инвалидов. В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что государство не является монополистом в этой сфере.

Источник: Freepik

В Министерстве труда и социальной защиты не отрицают, что население Беларуси стареет. Сейчас доля граждан в возрасте старше 65 лет составляет 17%. По демографическому прогнозу, к 2030 году она увеличится до 20%. Поэтому, по словам начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Екатерины Коледы, спрос на соцуслуги, в том числе в стационарной форме, будет только расти.

В связи с этим государство заинтересовано в том, чтобы рынок соцобслуживания «активно развивался, в том числе за счет бизнеса».

По статистике, соцуслуги с проживанием сейчас оказывают 90 государственных социальных пансионатов и 23 субъекта хозяйствования частной формы собственности.