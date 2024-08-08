Государство призывает бизнес вложиться в пансионаты для престарелых

В Министерстве труда и социальной защиты не отрицают, что население Беларуси стареет. Сейчас доля граждан в возрасте старше 65 лет составляет 17%. По демографическому прогнозу, к 2030 году она увеличится до 20%. Поэтому, по словам начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Екатерины Коледы, спрос на соцуслуги, в том числе в стационарной форме, будет только расти.