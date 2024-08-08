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Вячеслав Федорищев пригласил президента Владимира Путина в Самарскую область

Глава Самарской области предложил президенту России посетить центр БПЛА в Тольятти.

Источник: Пресс-служба Президента России

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев предложил президенту России Владимиру Путину посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, расположенный в Тольятти. Приглашение он сделал во время совещания с главой государства.

— Доложил о развитии приоритетных направлений — базовых отраслей промышленности и инновационных, в том числе в сфере производства беспилотников. Пригласил Владимира Владимировича посетить его, чтобы увидеть, как реализуются поручения и создается новая отрасль, — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

В ходе встречи также была поднята тема поддержки пострадавших в Курской области. Вячеслав Федорищев сообщил, что Самарская область вышла на связь с регионом.

Напомним, ранее врио губернатора сказал, что 63-й регион готов поддержать Курскую область, подвергшуюся атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Вячеслав Федорищев поручил председателю областного правительства организовать помощь соотечественникам.

Путин Владимир