Вячеслав Федорищев пригласил президента Владимира Путина в Самарскую область

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев предложил президенту России Владимиру Путину посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, расположенный в Тольятти. Приглашение он сделал во время совещания с главой государства.
— Доложил о развитии приоритетных направлений — базовых отраслей промышленности и инновационных, в том числе в сфере производства беспилотников. Пригласил Владимира Владимировича посетить его, чтобы увидеть, как реализуются поручения и создается новая отрасль, — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
В ходе встречи также была поднята тема поддержки пострадавших в Курской области. Вячеслав Федорищев сообщил, что Самарская область вышла на связь с регионом.
Напомним, ранее врио губернатора сказал, что 63-й регион готов поддержать Курскую область, подвергшуюся атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Вячеслав Федорищев поручил председателю областного правительства организовать помощь соотечественникам.