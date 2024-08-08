Вячеслав Федорищев пригласил президента Владимира Путина в Самарскую область

— Доложил о развитии приоритетных направлений — базовых отраслей промышленности и инновационных, в том числе в сфере производства беспилотников. Пригласил Владимира Владимировича посетить его, чтобы увидеть, как реализуются поручения и создается новая отрасль, — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.