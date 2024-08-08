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Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе

Астана. 8 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

Тепло поприветствовав президента Узбекистана, глава государства отметил, что его визит имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

«Хотел бы отметить, что народ Казахстана с большим вниманием относится к вашему визиту. Это говорит о многом. В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств», — сказал президент Казахстана.

Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.

«Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень», — отметил президент Узбекистана.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня.

Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекских отношений по всем направлениям.

Шавкат Мирзиеев