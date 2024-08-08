Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе

«Хотел бы отметить, что народ Казахстана с большим вниманием относится к вашему визиту. Это говорит о многом. В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств», — сказал президент Казахстана.