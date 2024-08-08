Эстония ввела таможенный контроль на границе с Россией ради соблюдения санкций

Политик добавил, что местные власти, транспортные и автобусные компании уже предупреждены об изменениях. Ожидается, что проведение полного таможенного контроля будет занимать больше времени. Кроме этого, эстонские власти предположили, что это сократит поток людей, которые хотят попасть в Россию через указанные КПП. Человек, который пересекает границу пешком, будет досмотрен вместе с багажом. Если он это делает на автомобиле, то проверят и транспортное средство. Пассажирам автобуса придется выйти и пройти досмотр также вместе с багажом. Грузовики тщательно осмотрят вместе с грузовым отсеком.