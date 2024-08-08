В Карагайском округе простятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками

Администрация Карагайского муниципального округа сообщила о новых потерях земляков в ходе проведения СВО на Украине. Прикамье простится с 57-летним Александром Игошиным и 32-летним Федором Шилоносовым. Оба бойца погибли при исполнении боевых задач несколько месяцев назад.
Игошин Александр Михайлович родился 1 июля 1967 года, погиб 28 января 2024 года. Прощание с земляком в эти минуты 8 августа проходит ДК Карагая.
Шилоносов Федор Степанович родился 16 марта 1992 года, погиб в боях за Авдеевку 7 мая 2024 года. Дата и время прощания с погибшим военнослужащим станут известны позднее.
Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким земляков, погибших в ходе проведения СВО земляков.
В Губахе и Большой Соснове пройдет прощание с погибшими в СВО бойцами.