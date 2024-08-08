В Карагайском округе простятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками

Администрация Карагайского муниципального округа сообщила о новых потерях земляков в ходе проведения СВО на Украине. Прикамье простится с 57-летним Александром Игошиным и 32-летним Федором Шилоносовым. Оба бойца погибли при исполнении боевых задач несколько месяцев назад.