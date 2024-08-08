Почти 40 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области

Нижегородские военные следователи, сотрудники полиции и военных комиссариатов на постоянной основе проводят рейды в районах области по постановке на воинский учет новых граждан РФ, что является особенно актуальным в период проведения СВО. Также рейды были проведены по гостиницам и хостелам.