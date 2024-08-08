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Почти 40 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области

В Нижегородской области в период с июля по 7 августа выявлены новые граждане РФ, которых затем поставили на воинский учет. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказали в военном следственном отделе СК РФ по региону.

Так, за указанный период на воинский учет в Нижегородской области было поставлено 39 человек, ранее получивших российское гражданство.

Нижегородские военные следователи, сотрудники полиции и военных комиссариатов на постоянной основе проводят рейды в районах области по постановке на воинский учет новых граждан РФ, что является особенно актуальным в период проведения СВО. Также рейды были проведены по гостиницам и хостелам.

Отмечается, что несколько человек уже поступили на военную службу по контракту в Министерство обороны РФ.

Кроме того, в регионе привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства 1186 граждан, из них 260 уже выдворено за пределы РФ.

Ранее сообщалось, что почти 70 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области.