Почти 40 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области

Так, за указанный период на воинский учет в Нижегородской области было поставлено 39 человек, ранее получивших российское гражданство.
Нижегородские военные следователи, сотрудники полиции и военных комиссариатов на постоянной основе проводят рейды в районах области по постановке на воинский учет новых граждан РФ, что является особенно актуальным в период проведения СВО. Также рейды были проведены по гостиницам и хостелам.
Отмечается, что несколько человек уже поступили на военную службу по контракту в Министерство обороны РФ.
Кроме того, в регионе привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства 1186 граждан, из них 260 уже выдворено за пределы РФ.
Ранее сообщалось, что почти 70 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области.