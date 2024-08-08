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В двух районах республики начали работу новые хокимы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В два района Каракалпакстана и Хорезмской области получили назначение новые хокимы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Национальное информационное агентство UzA сообщило о назначении двух новых хокимов в регионах республики.

Анвар Баймуратов назначен хокимом Караузякского района Каракалпакстана. До назначения он работал заместителем хокима этого района по управлению инвестициями и внешней торговле.

В Янгиарыкском районе Хорезмской области также назначен новый хоким — Зафарбек Матназаров. До назначения он работал первым заместителем хокима Кошкупырского района Хорезмской области по финансам, экономике и борьбе с бедностью.