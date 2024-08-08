Лукашенко выступает за дальнейшую интеграцию правоохранительных органов стран СНГ

«Наше равноправное партнерство, подкрепленное хорошей договорной базой, проверенное временем, сформировано на принципах открытости, доверия и взаимопомощи. За годы совместной работы мы не раз убеждались: только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам. Потому что рядом — друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Со стороны Беларуси вы всегда получите это, — заверил Александр Лукашенко. — Министерства внутренних дел стран СНГ — это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, в данном случае — дальнейшей интеграций правоохранительных органов».