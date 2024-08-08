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МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны не посещать Израиль

В ближневосточном регионе в любой момент возможна эскалация напряженности после того, как иранские власти пообещали отреагировать на ликвидацию лидера ХАМАС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел распространило сообщение с рекомендациями для белорусов по посещению Израиля.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД РБ рекомендует белорусским гражданам без необходимости не посещать Государство Израиль и принимать решение о поездке в эту страну, исходя из развития текущей обстановки в регионе».

говорится в сообщении пресс-службы.

Внешнеполитическое ведомство просит белорусских граждан, которые проживают или находятся в данный момент в еврейском государстве, следовать рекомендациям властей Израиля и соблюдать правила безопасности.

«Телефон экстренной консульской помощи Посольства Республики Беларусь в Израиле (г. Тель-Авив) — +972 50 521 48 19 (круглосуточно)», — напомнили в МИД.

Ранее в столице Ирана был ликвидирован глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В связи с этим власти исламской республики объявили в стране трехдневный траур.

Политическое руководство Ирана обвинило в убийстве палестинца власти Израиля. Иранские власти пообещали, что это убийство не останется безнаказанным.

Первоначально иранские средства массовой информации писали, что палестинский деятель был ликвидирован в результате авиационного удара, но позднее стало известно, что в особняке, где он остановился, была заложена бомба.