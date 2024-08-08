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Мэр Омска Шелест обратился к горожанам с призывом помочь жителям Курска

Омичи могут поддержать жителей Курской области, оказав посильную помощь.

Источник: Росводоканал, 2021

Глава городской администрации Сергей Шелест обратился к омичам с призывом оказать помощь жителям Курской области, которую атаковали ВСУ.

Мэр напомнил, что сибиряки отличаются невероятной сплоченностью, а сегодня пришло время её проявить по полной программе.

"Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению.

Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи жителям Курской области", — написал Сергей Шелест в своём Telegram-канале.

Омичи могут поддержать жителей Курской области, оказав посильную помощь. Гуманитарный груз может включать в себя предметы первой необходимости: воду, продукты длительного хранения, которые не требуют соблюдения специального режима перевозки, постельное бельё.

Вещи и продукты омичи могут принести на базу Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи: ул. Чапаева, д. 71/1 (вход напротив бассейна «Ермак»), телефон: +7 (913) 680−00−17.

Кроме этого, сбор гуманитарного груза осуществляется и в городском Центре социальной помощи населению: пр. Мира, 35 б, телефон: 8 (3812) 22−25−45.