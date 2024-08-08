Мэр Омска Шелест обратился к горожанам с призывом помочь жителям Курска

Глава городской администрации Сергей Шелест обратился к омичам с призывом оказать помощь жителям Курской области, которую атаковали ВСУ.
Мэр напомнил, что сибиряки отличаются невероятной сплоченностью, а сегодня пришло время её проявить по полной программе.
"Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению.
Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи жителям Курской области", — написал Сергей Шелест в своём Telegram-канале.
Омичи могут поддержать жителей Курской области, оказав посильную помощь. Гуманитарный груз может включать в себя предметы первой необходимости: воду, продукты длительного хранения, которые не требуют соблюдения специального режима перевозки, постельное бельё.
Вещи и продукты омичи могут принести на базу Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи: ул. Чапаева, д. 71/1 (вход напротив бассейна «Ермак»), телефон:
Кроме этого, сбор гуманитарного груза осуществляется и в городском Центре социальной помощи населению: пр. Мира, 35 б, телефон: