Токаев наградил президента Узбекистана орденом «Алтын кыран»

«Подписанные сегодня соглашения подтверждение этому. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вложил большой вклад в развитие дружбы и взаимоотношений между двумя странами. Помня об этом, решил наградить Шавката Мирзиёева самой высокой наградой государства “Алтын Кыран”. Это знак особо почета от всего народа», — заявил он.