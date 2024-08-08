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Лукашенко опасается, что США используют конфликт на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что США используют конфликт на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Об этом он заявил на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«Вроде бы, выстроилась политика США в мире за последние 4 года при нынешнем Президенте (Джо Байдене. — Прим. БЕЛТА). Определено: эти — друзья, эти — враги, этот — сукин сын, но наш, этот — чужой. Власть поменяется — будет, как в Афганистане. Точно будет. Это не в первый раз. Им для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти», — сказал глава государства.

«Я, упаси бог, не агитирую вас против США или каких-то ваших традиционных союзников. Вы со всеми должны дружить и выстраивать отношения, кто этого хочет. Но не теряйте то, что мы создали за последние годы (речь о доверительном сотрудничестве. — Прим. БЕЛТА). Это во многом зависит от нас — силовиков. Во многом зависит. Я об этом подумал, идя на эту встречу», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр