Лукашенко опасается, что США используют конфликт на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны

«Вроде бы, выстроилась политика США в мире за последние 4 года при нынешнем Президенте (Джо Байдене. — Прим. БЕЛТА). Определено: эти — друзья, эти — враги, этот — сукин сын, но наш, этот — чужой. Власть поменяется — будет, как в Афганистане. Точно будет. Это не в первый раз. Им для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти», — сказал глава государства.