Сначала Спыну доминировал и гордился контрактом с «Газпромом», сегодня он изменил показания и обвиняет Россию в шантаже: Почему в Молдове газ стал «золотым»

Госмифология взяла новую высоту
Министра инфраструктуры и экс-вице-премьера Андрея Спыну в лоб спросили: «Когда у вас была дискуссия с господином Миллером […] почему тогда, когда еще не было войны, почему Россия настояла на таких высоких ценах на газ, чем хотела России шантажировать?».
И Спыну, не моргнув глазом, заявил, что «Кремль так делает всегда, во время всей нашей независимости Кремль пытался нас шантажировать и держать в зоне своего влияния».
Тут есть нестыковочка, уточняет romania_ru. Согласно старой госмифологии мы знаем, что Спыну предложил наилучшую для Молдовы формулу ценообразования на газ, «Газпром» намекнул, что формула плохая (спойлер — и был прав), Спыну настоял, Майя Санду позвонила Ангеле Меркель, а та Путину, чтобы тот убедил «Газпром» принять формулу молдавской делегации и всё это было объявлено победой «хороших людей» и доминированием персонально Спыну. Которым тот потом хвастался. А теперь это всё был шантаж.
Так кто же настоял на высоких ценах — «Газпром» или Спыну? Или Виллем Копполс.