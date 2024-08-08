Сначала Спыну доминировал и гордился контрактом с «Газпромом», сегодня он изменил показания и обвиняет Россию в шантаже: Почему в Молдове газ стал «золотым»

Тут есть нестыковочка, уточняет romania_ru. Согласно старой госмифологии мы знаем, что Спыну предложил наилучшую для Молдовы формулу ценообразования на газ, «Газпром» намекнул, что формула плохая (спойлер — и был прав), Спыну настоял, Майя Санду позвонила Ангеле Меркель, а та Путину, чтобы тот убедил «Газпром» принять формулу молдавской делегации и всё это было объявлено победой «хороших людей» и доминированием персонально Спыну. Которым тот потом хвастался. А теперь это всё был шантаж.